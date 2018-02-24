الإذاعة والتلفزيون الليبي توقف “نهائيا” بث راديو الوسط وتمنع التعامل معها

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي وقف بث راديو الوسط بشكل كامل ونهائي في نطاق شرعية الحكومة الليبية المؤقتة.

وقررت المؤسسة – في قرارها – سحب إذن مزاولة العمل الممنوح للوسط، ومنع وحظر تعامل كافة إدارات الحكومة الليبية المؤقتة مع راديو وموقع بوابة الوسط.

وأوضحت المؤسسة أن العامة للإذاعة والتلفزيون أن مؤسسة الوسط الإعلامية تلقت تمويلا ماليًا من دولة قطر الداعمة الإرهاب بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في 20 فبراير الجاري.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تعرضت إلى حملات من بوابة وراديو الوسط التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها على خلفية إيقاف بثها في نطاق شرعية الحكومة المؤقتة لعلاقة هذه المؤسسة بدوبة قطر الداعمة للإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24