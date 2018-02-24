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ضبط ملابس عسكرية في أسواق بلدية شحات

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

شحات 24 فبراير 2018 (وال)- تمكن أفراد مركز شرطة شحات بالتعاون مع جهاز الهجرة غير الشرعية، من ضبط ملابس عسكرية تباع في “سوق الجمعة الشعبي” في البلدية .

هذا وشنّ أفراد الأمن حملة موسعه على ما يعرف “بسوق الجمعة الشعبي”، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين ببيع ملابس عسكرية وأسلحة داخل السوق بدون ترخيص .

يُشار إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لخطة أُعدت مسبقاً متضمنة ضبط الخمور والأسلحة البيضاء، لمنع حدوث أي إشكاليات أو جرائم في حدود البلدية . (وال – شحات) هـ ع/ ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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