مؤسسة النفط تعلن حالة القوة القاهرة بحقل الفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الفيل الذي تشغله شركة مليتة للنفط والغاز.

وبينت المؤسسة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أن إعلان حالة القوة القاهرة بدأ اعتباراً من يوم الجمعة حيث تم “إطفاء الحقل وإخلائه من العاملين وذلك بعد تفاقم الوضع الأمني وقيام ما يعرف بحرس المنشآت النفطية فرع فزان بتهديد العاملين ودخول المكاتب الإدارية بالحقل والعبث بالأوراق الرسمية لإدارة الحقل وإطلاق الرصاص في الهواء”.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “أن سلامة وأمن العاملين تمثل الأولوية بالنسبة للمؤسسة وتعد أهم من إنتاج النفط”، مضيفاً بأن الجهاز يتبع وزارة الدفاع حتى الآن وهي الجهة المختصة بتلبية مطالبهم وليس للمؤسسة الوطنية للنفط علاقة بذلك.

وتابع ” تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتزويد أفراد الحرس المتواجدين بالحقل بالتموين والوقود ولكنها لا تستطيع أن تقوم بتزويد المئات ممن يدعون أنهم حرس في مناطق بعيدة خارج نطاق عمليات قطاع النفط وليس لقطاع النفط أي علاقة بهم خصوصا لأن أعدادهم في تكاثر مستمر”.

طالب “صنع الله من الجهات التي تشرف على جهاز حرس المنشآت النفطية أن تجد حل سريع لتصرفات بعض الأفراد وضرورة إعادة تنظيم الجهاز ليكون جهازا فاعلا في حماية المنشآت النفطية”.

وأضاف بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستلاحق بكل الطرق القانونية المتاحة كل من تسبب في إفزاع العاملين وإرهابهم مبينا أنها “على تواصل مع كل القيادات الاجتماعية لقبيلة التبو لإيجاد حل لعودة الهدوء للحقل واستئناف العمليات في اقرب وقت ممكن”.

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