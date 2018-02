المتوسط:

لقى جنديان مصرعهما نتيجة انفجار دانة دبابة داخل معسكر القوات الخاصة الصاعقة بمنطقة بوعطني، في مدينة بنغازي، أمس الجمعة.

وأكدت المصادر، أن الجنديين يدعان عبد الله الفاخري، وحمزة بوحلفاية، التابعين للكتيبة الأولى صاعقة، كانا من المشاركين في كافة المعارك التي شهدتها مدينة بنغازي ضد التنظيمات الإرهابية، آخرها كان في محيط الفندق البلدي، وسيدي اخريبيش.

