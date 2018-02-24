القوة القاهرة تُظلل حقل الفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي بعد تدهور الوضع الأمني داخل الحقل الذي يشهد احتقاناً منذ أيام.

وقالت المؤسسة في بيا لها اليوم السبت أنها قامت بإخلاء الحقل من العاملين وإطفاءه بعد التهديدات التي طالت الحقل وعامليه من قبل أفراد حرس المنشآت النفطية التي قامت بترويعهم بإطلاق الرصاص في الهواء.

ومن جهته، طالب رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله وزارة الدفاع التي تشرف على حرس المنشآت النفطية بضرورة التواصل مع عناصر الجهاز وفرض سيطرتها عليه بالشكل الذي يتيح للمنشآت النفطية الإستفادة من خدماته المُتمثلة في القيام بتأمينها وحفظها، مؤكداً أن حياة العاملين بالقطاع تعدّ من أولويات المؤسسة.

وتعثر الإنتاج سابقاً في حقل الفيل الذي يقع بحوض مرزق بجنوب غرب البلاد بسبب احتجاجات الحرس.

ويرتبط حقل الفيل الذي تزيد طاقة حقل الفيل الإنتاجية عن 100 ألف برميل يومياً، بميناء مليته شمال غرب ليبيا، فيما يعتبر الحقل مشروعا مشتركا بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة إيني الإيطالية.

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