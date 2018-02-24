اخبار ليبيا الان

القوة القاهرة تُظلل حقل الفيل

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي بعد تدهور الوضع الأمني داخل الحقل الذي يشهد احتقاناً منذ أيام.

وقالت المؤسسة في بيا لها اليوم السبت أنها قامت بإخلاء الحقل من العاملين وإطفاءه بعد التهديدات التي طالت الحقل وعامليه من قبل أفراد حرس المنشآت النفطية التي قامت بترويعهم بإطلاق الرصاص في الهواء.

ومن جهته، طالب رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله وزارة الدفاع التي تشرف على حرس المنشآت النفطية بضرورة التواصل مع عناصر الجهاز وفرض سيطرتها عليه بالشكل الذي يتيح للمنشآت النفطية الإستفادة من خدماته المُتمثلة في القيام بتأمينها وحفظها، مؤكداً أن حياة العاملين بالقطاع تعدّ من أولويات المؤسسة.

وتعثر الإنتاج سابقاً في حقل الفيل الذي يقع بحوض مرزق بجنوب غرب البلاد بسبب احتجاجات الحرس.

ويرتبط حقل الفيل الذي تزيد طاقة حقل الفيل الإنتاجية عن 100 ألف برميل يومياً، بميناء مليته شمال غرب ليبيا، فيما يعتبر الحقل مشروعا مشتركا بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة إيني الإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك