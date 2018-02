في تقرير بـ11 لغة.. «مرصد الأزهر» يتتبع «داعش ليبيا» بالأرقام والتواريخ والمناطق

المتوسط:

بدأ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في نشر دراسة حديثة أعدها للإجابة عن السؤال الذي يطرحه الكثير من الساسة والباحثين، حول المسارات المتوقعة للآلاف من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، بعد انهيار دولتهم المزعومة في سوريا والعراق.

وأشار الدكتور محمد عبد الفضيل، المنسق العام لمركز الأزهر لمكافحة التطرف، إلى أن الدراسة هي ثمرة مجهود بحثى معمق لوحدات المرصد المختلفة، والتي تعمل بـ11 لغة، وتغطى تقريبا القسم الأكبر من دول العالم، حيث يعمل الباحثون في المرصد على متابعة وفرز وتحليل ما يتم نشره عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول الجماعات الإرهابية، سواء ما تنشره هذه الجماعات نفسها من بيانات ومواقف، أو عبر متابعة ما تقدمه مراكز الأبحاث والمؤسسات المعنية من معلومات وتحليلات حول نشاط تلك الجماعات وخريطة انتشارها ونمط عملياتها.

وجاء في التقرير «منذ سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وليبيا تعيش حالة من غياب الدولة، وتشهد العديد من الانقسامات التي وصلت إلى حد الاقتتال الداخلي، وهي الأسباب التي تسمح لأي تنظيم إرهابي بالاستقرار دون مقاومة حقيقية، وقد سعى تنظيم “داعش” إلى استغلال هذا الأمر، وشرع بالفعل في تعزيز تواجده في بعض الأراضي الليبية محاولًا اتخاذها مركزًا له».

وأضاف البيان «أعلن داعش في وقتٍ سابق، أن له ثلاث ولايات في الأراضي الليبية، هي: طربلس، وبرقة، وفزان، ومن ثم جعل التنظيم من ليبيا في الفترة ما بين عامي 2015 و2016 مركزاً لتنفيذ عملياته الإجرامية في شمال إفريقيا، ونجح الليبيون في استعادة مدينة سرت من التنظيم، لتبقى أمامهم معضلة بقاء خلايا “داعش” المنتشرة في الصحراء الليبية حتى الآن، فيما صرح البنتاغون في عام 2016 بأن عدد المقاتلين الدواعش في ليبيا بلغ 6 آلاف و500 مقاتل تقريبًا».

وأوضح الدكتور كمال بريقع مشرف وحدة اللغة الانجليزية أن الدراسة تنقسم إلى 3 أجزاء، يسعى الجزء الأول منها إلى تقديم لمحة سريعة عن التطورات التي شهدها تنظيم داعش منذ ظهوره للوجود في عام 2014 وإعلان دولته المزعومة، وصولا إلى انهيار مناطق نفوذه الأساسية في سوريا والعراق مع أفول عام 2017، خاصة أن هناك اتفاقًا بين معظم الساسة وخبراء الأمن والمحللين على أن هذا الانهيار لا يعنى أن خطر التنظيم قد انتهى.

ولفت الدكتور طارق مشرف وحدة اللغة الإسبانية إلى أنه في ضوء هذا المشهد أصبح السؤال الأهم والأصعب الذي يحير الجميع هو: أين ذهب مقاتلو التنظيم؟ وما وجهتهم الجديدة؟ وما تأثير فقدان التنظيم لسيطرته على معاقله الأساسية على نمط عملياته وخطط التجنيد التي يتبعها، وهل سينتقل “داعش” من أسلوب القتال بهدف السيطرة على الأرض والموارد، إلى نمط حرب العصابات وعمليات الذئاب المنفردة، التي ضربت العديد من دول أوروبا في الأعوام الأخيرة؟ وتشكل هذه الأسئلة ومحاولة الإجابة عنها، محور الجزأين الثاني والثالث من الدراسة.

وأضافت الدكتورة رهام سلامة مشرف وحدة اللغة الأوردية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الدراسة تطرح ثلاثة سيناريوهات لتحرك عناصر التنظيم الفارين من سوريا والعراق، ومدى قابلية كل منها للتحقق، وتأثير ذلك على الأمن والاستقرار في المناطق التي قد يستهدفها “العائدون من داعش”، موضحا أن تلك الدراسة تندرج في إطار جهود المرصد لتفكيك خطاب الجماعات الإرهابية، وفضح أنماط التجنيد التى تتبعها، وما تثيره من شبهات ومفاهيم مغلوطة، فضلا عن رسم خرائط معلوماتية عن أماكن انتشارها والعمليات التي تنفذها.

وبيّن تقرير الأزهر أن المعلومات تقول إن عناصر “داعش” توجهوا إلى أفغانستان، وغرب إفريقيا، وسيناء، وباكستان، وليبيا، وآسيا الوسطى، حيث تُمثل أفغانستان مناخاً مناسباً لتنظيم “داعش”، إذ تتشابه مع العراق وسوريا في تواجد تنوع طائفي، الأمر الذي يُمكن عناصر التنظيم الإرهابي من اللعب على وتر الطائفية، وبالتالي إيجاد تربة خصبة للقيام بعملياتهم الإرهابية والتمركز هناك.

وأكد تقرير مرصد الأزهر أنه لم يعد أمام عناصر التنظيم بعد دحرهم في سوريا والعراق سوى خيارات ثلاثة أولها: اللجوء إلى مناطق يوجد لهم فيها موطئ قدم، مثل ليبيا أو الحدود العراقية السورية أو صحراء سيناء، أما الخيار الثاني فهو القيام بعمليات إرهابية في أوروبا، ينقلون خلالها المعركة من الشرق إلى الغرب. وثالثاً وأخيراً: الانتقال إلى أسلوب حرب العصابات والذوبان في الصحراء، وهو أمر سبق لـ”داعش” تجربته في العراق.

