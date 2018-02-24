نائب رئيس وزراء المؤقتة يزور جردس الاحرار

قام نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش، بزيارة لمحطة القديدة البحثية في جردس الاحرار الخاصة بالإنتاج الحيواني والزراعي .

وبينت وكالة الأنباء الليبية أن الزيارة تهدف لتفقد محطة القديدة (جنوب شرق بلدة تاكنس) والتابعة لمشروع تحسين السلالات بهيئة الزراعة في الحكومة المؤقتة، للوقوف على الاحتياجات الخاصة بالمحطة البحثية المتمثلة في مشاكل شبكات الري، والمشاتل والآبار والعمالة الأجنبية بالمحطة، وكذلك الديون والمستحقات المتراكمة على المحطة .

وأشرف الاحيرش على بذر بذور مستورة خاصة بالنباتات الرعوية كتجربة أولية، ومن المنتظر أن تُباشر رئاسة مجلس الوزراء في حل المشكلات التي تقابل المحطة عقب التواصل مع الجهات المعنية .

ورافق الاحيرش في الجولة كل من رئيس هيئة الزراعة، ورئيس هيئة السياحة، وعميد بلدية جردس الاحرار، ومدير مركز البحوث الزراعية والحيوانية، ومدير محطة القديدة، إلى جانب أعيان وحكماء جردس الاحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية