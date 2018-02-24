تصريحات لداعش تؤكد استمراره في حرب الاستنزاف التي يخوضها في ليبيا

عين ليبيا

أعلن تنظيم داعش عن حرب جديدة ضد قوات الجيش الليبي، مؤكداً أن حملاته على مواقع الجيش ستستمر في شكل حرب استنزاف.

وأعلن التنظيم عبر صحيفة “النبأ” التي تنشر أخبار عملياته القتالية في أنحاء العالم، أعلن التنظيم عن مسؤوليته عن عدة هجمات نفذها بليبيا في الآونة الاخيرة.

كما أكد التنظيم عن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري على بوابة الكنشيلو جنوب ودان بنحو 20 كم في اليومين الماضيين، كاشفاً أن منفذها يدعى أبو محمد المهاجر، إضافة لهجومين تما مطلع الشهر الجاري، الأول على بوابة التسعين شرق سرت نفذه انتحاري ليبي الجنسية يدعى أبوعادل الأنصاري، والثاني بمنطقة زلة جنوب الهلال النفطي تمكنت قوات الجيش من صدها وقتل ثلاثة إرهابيين.

وتوعد التنظيم أنه سيوالي عملياته التي سوف تستهدف منطقة الحفرة وسرت والهلال النفطي، في شكل حرب استنزاف لقوات الجيش الليبي.

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