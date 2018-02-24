الإنتربول يدرج الورفلي على قائمة المطلوبين دوليًا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الشرطة الدولية الجنائية، مذكرة قبض حمراء، في حق آمر المحاور بالقوات الخاصة “الصاعقة” التابعة للجيش الليبى محمود الورفلي.

وأوضحت الشرطة الدولية على موقعها الإليكتروني، أن المذكرة صدرت في حق الورفلي نظرا لارتكابه جرائم حرب في مدينة بنغازي، وانتهاكه لقوانين حقوق الإنسان الدولية.

جدير بالذكر، أن مسؤول المكتب الإعلامي التابع لقوات الصاعقة رياض الشهيبي أعلن من قبل إطلاق سراح الرائد محمود الورفلي الضابط بالقوات الخاصة في الجيش الليبي، موضحاُ أن الإفراج تم بعد اكتمال التحقيقات في إدارة الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الليبية.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تطالب باعتقال “الورفلي” بسبب مزاعم عن دوره المباشر في 7 حوادث قُتل فيها 33 شخصا.

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