كشفت شركة البريقة لتسويق النفط عن وصول 34 مليون لتر من الوقود مُحملة على الناقلة “ريزوبون” بميناء طرابلس البحري.

وأكدت الشركة، خلال بيان لها اليوم السبت، ” أن تفريغ حمولة الناقلة والمباشرة بمنح شركات توزيع الوقود مخصصاتهم من هذه الشحنة بدأت منذ صباح اليوم”.

