رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى يرفض التسليم للمجلس المكلف من حكومة الوفاق

رفض رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى سامي المبروك، التسليم للمجلس الجديد، المكلف من المؤسسة الليبية للاستثمار، التابع لحكومة الوفاق.

واستند المبروك في قرار رفضه على رسالة واردة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بـعدم التسليم “لأي كان”، إلى حين تكليف حكومة ليبية جديدة منتخبة.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية كانت قد أصدرت كتاباً يوم الخميس الماضي 22 فبراير، موجها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومديرها التنفيذي علي محمود، طالبت فيه هيئة الرقابة من المؤسسة، إتمام التسليم بين رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى السابق سامي المبروك، ورئيس المجلس الجديد، عاطف البحري.

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