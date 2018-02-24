معرض التراث والصناعات التقليدية والسعفة بمدينة سبها

برعاية في حي النزيلة بمنطقة الجديد سبها اقامت جمعية بيت الأصيل للتراث أمس الجمعة معرض التراث والصناعات التقليدية والسعفة

وشمل المعرض الذي يستمر الى نهاية الأسبوع على اجنحة للسعفيات ومنتجات النخيل والمقتنيات الشعبية بأنواعها مثل الفخار والملابس الليبية القديمة كما اشتملت اجنحة المعرض عروض للمنتجات الاسرية

وأقيم ضمن فعاليات المعرض مهرجان شعبي شارك فيه أطفال المدينة بالواح فنية تحاكي الألعاب الشعبية القديمة التي كانت تمارس في الأعياد والاحتفالات الدينية والاهازيج الدينية التي كانت تمارس في الافراح وفي المولد النبوي الشريف

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