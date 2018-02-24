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#ليبيا_الآن | إجتمع أعضاء إدارة وهيئة الهلال الأحمر الليبي فرع #الأبيار، لوضع …

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع أعضاء إدارة وهيئة الهلال الأحمر الليبي فرع #الأبيار، لوضع خطة عمل لعام 2018، ومناقشة الصعوبات التي تواجه الفرع.


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