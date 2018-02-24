زيادة السعة السريرية لقسم النساء بمركز بنغازي الطبي

أكد رئيس قسم النساء والتوليد بمركز بنغازي الطبي، إن القسم يسعى إلى زيادة السعة السريرية بسبب زدحام الحالات التي تفوق السعة الموجودة في القسم .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المكتب الإعلامي في المركز أنه تم تجهيز قسم الحوامل بحيث يشمل 4 غرف، وكذلك يحتوي على عدد 8 أسره، بالإضافة إلى أن طاقم التمريض والمعاون الصحي متواجدين لخدمة المرضى داخل القسم، علماً بأن السعة السريرية السابقة كانت 27 وحالياً 35 سريراً مبينا أنهم “بصدد البدء في العمل الجاد على زيادة السعة السريرية لباقي الأقسام الأخرى، وإعادة تفعيل عيادة أمراض النساء والتوليد في القريب العاجل بمركز بنغازي الطبي”

وأوضح المكتب الإعلامي أن المركز هو الوحيد الذي يسعى لتقديم الخدمات الطبية المتميزة، عبر تقديم الخدمات الصحية لجميع مرضى النساء والحوامل، رغم كثرة الحالات التي تفوق عدد أسره الموجودة بالقسم.

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