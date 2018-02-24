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بالارقام.. سعر صرف الدولار يسجل إرتفاعاً طفيفاً مقابل الدينار اليوم السبت

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – تابعت صحيفة المرصد أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم السبت 24 فبراير 2018  وتشمل الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني واليورو والليرة التركية والدينار الاردني والجنيه المصري .

وكانت الاسعار كتالي :

ملاحظة: الأسعار تتفاوت من مصدر إلى آخر على حسب الصرافة (±3 قروش).

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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