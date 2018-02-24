برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات لنازحي تاورغاء

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن برنامج الأغذية العالمي تمكن من إيصال مواد غذائية إلى حوالي 3000 شخص من نازحي تاورغاء المتواجدين في مخيم قرارة القطف شرقي بني وليد .

كما قام برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة ” الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى النازحين من أهالى تاورغاء المقيمين بمخيم قرارة القطف شرقي مدينة بني وليد .

و صرح ريتشارد راجان مدير برنامج الأغذية العالمي في ليبيا أن النازحين المقيمين بالمخيم يعانون من الطقس الشتوي القارس، كما يعانون من صعوبة الحصول على الضروريات التي من بينها المواد الغذائية .

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