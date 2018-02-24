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الحمراء القابضة اسبانيا تشارك في أحد أكبر معارض التكنولوجيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تشارك شركة الحمراء القابضة أسبانيا التابعة للشركة الليبية للأستثمارات الخارجية لافيكو يوم الأثنين القادم 26-2-2018 في معرض World Congress Mobile في برشلونة حيثٌ شاركت الحمراء القابضة بجناح يمثل دولة ليبيا . 

ويعتبر معرض World Congress Mobile من أكبر معارض الثكنولوجيا في العالم ، وقال مدير عام شركة الحمراء القابضة خلال تصريح لبعض وسائل الاعلام بأن الهدف من هذه المشاركة هو الأهتمام بالجانب الربحي للشركة وتطوير وتوسيع خدمات الشركة بحيث تستطيع الحمراء القابضة أن تقدم  خدمات مميزة وجودة عالية داخل أوروبا في مجال الثكنولوجيا وثقنية المعلومات والأتصالات، بالإضافة إلى أعطاء الثقة في الشركات الليبية في الخارج والعمل على تحسين صورة ليبيا في الخارج وكذلك الشركات الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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