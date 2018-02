المتوسط

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط، عن أسفها لإغلاق حقل الفيل النفطي التابع لشركة مليتة للنفط والغاز.

وأكملت المؤسسة، أنها تأسف أيضا لتدني إنتاج ليبيا للنفط الخام 70 ألف برميل يوميًا، بعدما أجبر حرس المنشآت النفطية (فرع الجنوبية) الشركة على إخلاء الحقل من الموظفين وإيقاف الانتاج واستعمال، بعد فشل مجموعة من الوساطات والمناشدات.

يذكر أن وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة أنه تم إغلاق حقل الفيل النفطي بسبب وجود مجموعات مسلحة في المنطقة.

The post المؤسسة الوطنية للنفط تعرب عن أسفها لإغلاق حقل الفيل النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية