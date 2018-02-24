الشيباني يكشف عن لقاء بين النواب وسلامة يوم غداً الأحد

يعتزم نحو 40 نائبا من مجلس النواب، عقد لقاء مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، يوم غداً الأحد.

وكشف عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن اللقاء سيجمع عددا من النواب الداعمين لفكرة رئيس ونائبين ورئيس كمجلس رئاسي ورئيس حكومة منفصل، حيث سيتم خلال اللقاء التأكيد على هذا الخيار، وبحث آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي على خلفية مقترح سلامة الخاص بالسلطة التنفيذية، كما سيتم دراسة كافة الخيارات من أجل الوصول إلى آلية توافقية بين الأطراف المعنية، والتغلب على كافة التحديات التي تحول دون التوصل إلى حل للانسداد السياسي الذي تمر به البلاد، الأمر الذي كان له أثر السلبي على كافة المجالات في ليبيا.

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