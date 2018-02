المتوسط:

اجتمع أعضاء إدارة وهيئة الهلال الأحمر الليبي فرع الأبيار، لوضع خطة عمل لعام 2018، اليوم السبت.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه الفرع، وكيفية النهوض وتطوير العمل.

