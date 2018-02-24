نصر يطالب بحل أزمة الوقود في الجنوب

أعرب وكيل وزارة الحكم المحلي سابقا، علي نصر، عن استنكاره الشديد تجاه أزمة نقص الوقود في الجنوب الليبي.

وكشف نصر في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، عن تلقيه نداء استغاثة من أحد مواطني الجنوب أبلغه خلالها أن سعر لتر البنزين بلغ 2 دينار، وأن أهالي الجنوب الذي يبلغ عددهم 500 ألف مواطن، ويمتد لمسافة تزيد عن 500 كيلو متر حتى تصل غات، يعيشون حالة من التعطل في الحياة اليومية بسبب أزمة الوقود المستمرة منذ أعوام، مطالبا الجهات المختصة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الملف.

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