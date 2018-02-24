صنع الله يبحث دعم توتال الفرنسية

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله إلى جانب المدير الإقليمي لشركة توتال الفرنسية، ستيفن ميشيل التعاون المشترك بين المؤسستين وتطوير علاقات العمل التي تربط الجانبين في الوقت الحالي والمستقبل.

وأكد صنع الله لوفد الشركة الفرنسية المتمثل في مدير عام الشركة فرع ليبيا جين بلاسكو، ومدير تطوير الأعمال بالشركة إيمانويل نحاس، ونائب مدير عام الشركة فرع ليبيا أحمد بولسين، حرص المؤسسة الوطنية للنفط على المحافظة على العلاقات التي تربطها بالشركات الأجنبية العاملة في ليبيا.

وحضر الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية للنفط كل من أبوالقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة ومدير عام الاستكشاف والانتاج ، والدكتور إبراهيم خلف الله مدير عام الشؤون القانونية، وفتحي مادي مدير إدارة الاستثمار وعادل جبريل المستشار القانوني للمؤسسة.

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