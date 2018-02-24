"الزائدي" يعلق على محاولة اغتيال "بشير صالح" في جنوب إفريقيا

قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، إن محاولة الاغتيال التي تعرض لها المناضل بشير صالح عضو اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية، هي عمل إرهابي جبان.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ‏تلك الأعمال الإرهابية الجبانة، لن تؤثر في تصميم صالح، وتصميمنا على مواصلة الكفاح لإنقاذ الوطن سلميا.

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية، قد أعلن في وقت سابق قيام مجهولون بإطلاق الرصاص على بشير صالح المدير السابق لمكتب الزعيم الراحل معمر القذافي في مقر إقامته بعاصمة جنوب إفريقيا موضحا “أن صالح بخير ويتماثل للشفاء”.

وأكدت مصادر قيام مجهولين بتوقيف سيارة صالح والرماية عليه، حيث أصيب برصاصتين الأولى في الصدر والثانية في الحوض مضيفة أنه نقل إلى المستشفى وادخل إلى غرفة العمليات.

يشار إلى أن صالح يقيم بمدينة جوهنسبرج بصفة لاجئ منذ مغادرته فرنسا خلال فترة ما بين دورتي الانتخابات الرّئاسيّة الفرنسيّة عام 2012م.

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