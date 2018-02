المتوسط:

قامت دوريات غرفة غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي بالتفتيش على رياشات الدجاج داخل نطاق الغرف، اليوم السبت.

وقال رئيس المجموعة المكلفة مساعد ضابط ماهر الجلالي، أن إحدى الرياشات لا تتوفر فيها أية شرط من الاشتراطات الصحية أو القانونية”، مضيفا أنه تم ضبط العمالة وصاحب الرياشة وإحالتهم للتحقيق وحبسهم ليعرضوا على النيابة العامة.

