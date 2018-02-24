اتفاق ليبي أمريكي على حماية الآثار الليبية

أبرم نائب وزير الخارجية الأمريكية ستيفن غولدشتاين اتفاقية ثنائية عن الممتلكات الثقافية الليبية، مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي.

عزا غولدشتاين” على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية، السبت، إبرام بلاده للاتفاقية عن الممتلكات الأثرية مع ليبيا إلى التزام الولايات المتحدة بحماية التراث الثقافي الليبي على “نطاق أوسع”، مضيفا أن بلاده تقدم “الدعم الكامل” لجهود حكومة الوفاق؛ لبناء دولة موحدة أكثر استقرارا، وفق قوله.

يشار إلى أن هذا الاتفاق يدخل ضمن اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لعام 1970، بشأن وسائل تحريم ومنع تصدير الممتلكات الثقافية واستيرادها.

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