الأجهزة الأمنية بأجدابيا تواصل عمليات تأمين مستشفى المقريف

تواصل عناصر مديرية أمن أجدابيا، عمليات تأمين مستشفى امحمد المقريف بأجدابيا، من الداخل والخارج، بالتعاون مع أعضاء قسم البحث الجنائي.

وأوضحت مديرية أمن أجدابيا، أن الخطوة تأتي بناء على الاجتماع الذي عقده المساعد الشؤون الأمنية بالمديرية عقيد صالح أحمد شعيب، مع مدير مستشفى الشهيد امحمد المقريف اجدابيا، عبدالفتاح الدليمي، بشان تأمين المستشفى من الداخل والخارج، وتنظيم حركة الدخول والخروج، واستتباب الأمن، وتوفير الحماية اللازمة لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية