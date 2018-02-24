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المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة على حقل الفيل

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها أعلنت حالة القوة القاهرة على حقل الفيل الذي تشغله شركة مليتة للنفط والغاز اعتباراً من أمس الجمعة الموافق 23 فبراير 2018 وإطفاء الحقل وإخلائه من العاملين.
وذكرت المؤسسة، “إن هذه القرارات جاءت بعد تفاقم الوضع الأمني وقيام ما يعرف بحرس المنشآت النفطية فرع فزان بتهديد العاملين ودخول المكاتب الادارية بالحقل والعبث بالأوراق الرسمية لإدارة الحقل وإطلاق الرصاص في الهواء. ”
وقال المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ” أن سلامة وأمن العاملين تمثل الأولوية بالنسبة للمؤسسة وتعد أهم من إنتاج النفط، مضيفاً بأن الجهاز يتبع وزارة الدفاع حتى الآن وهي الجهة المختصة بتلبية مطالبهم وليس للمؤسسة الوطنية للنفط علاقة بذلك”.
وأضاف صنع الله،” أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بتزويد افراد الحرس المتواجدين بالحقل بالتموين والوقود ولكنها لا تستطيع أن تقوم بتزويد المئات ممن يدعون انهم حرس في مناطق بعيدة خارج نطاق عمليات قطاع النفط وليس لقطاع النفط اي علاقة بهم خصوصا لأن أعدادهم في تكاثر مستمر”.
ودعا مصطفى صنع الله، الجهات التي تشرف على جهاز حرس المنشآت النفطية أن تجد حل سريع لتصرفات بعض الأفراد وضرورة إعادة تنظيم الجهاز ليكون جهازا فاعلا في حماية المنشآت النفطية”، مضيفا “أن المؤسسة الوطنية للنفط ستلاحق بكل الطرق القانونية المتاحة كل من تسبب في افزاع العاملين وارهابهم. ”
وأكد مصطفى صنع الله بأن المؤسسة الوطنية على تواصل مع كل القيادات الاجتماعية لقبيلة التبو لإيجاد حل لعودة الهدوء للحقل واستئناف العمليات في اقرب وقت ممكن.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • يقول المرحوم (زين ، زين )…!!
    سوف أطرح رأى على السيد/ صنع الله..!!¿
    مارأى السيد/صنع الله… والمؤسسة واستبعاد حكومة ( الوفاق ) الذى لايعنيها
    الموضوع أساسا بحكم لاوجود لها على أرض الواقع لايعنيها لامن قريب ولابعيد وخروجها من الحسبان وعلى دولة المؤسسة الوطنية للنهب ورئيس جم
    معالى/صنع الله…. الذى ( بح صوته )
    استغاثة من لايملك (فاقد الشئ لايعطيه)
    وإن الذى يطلب منه الاستغاثة يرد عليه
    الصدى (أضرب دماغك فى الحيط) هو نفط
    بونا وكانك عابى علينا إحنا إن شاء اللة
    نحمى ارواحنا ،
    الرأى والحل: – شكل احكومة من هؤلاء
    القوم واخدم على رأسك
    واضرب ( الفص للوفاق )
    وإن شآء ألله مابعت نفط
    وخلى (العازى) ف أرضه
    ماتعلم جحاء بمراء
    هؤلاء القوم لايستطيعون
    ترك (صنعة جدهم) (فلاقة)
    ورعاة معيز واصطيادالجربوع
    الرأى الأخير:- إنت مش أقل من التماسيح
    إللى خدمت على روسها
    بكرى وسبقت المنهوب بره
    وكان تحرك الضمير عندك
    غمض عيونك وقول شنى
    أنا ( أمى أرنب ) إللى سبق
    كلا النبق.
    توكل على الله ياصنع الله * هذا إللى فى القدر وهذا إللى فى الحله .

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