ليبيا_الآن | جال جهاز الحرس البلدي #بنغازي على مخابز المدينة لمتابعة إلتزامه…

#ليبيا_الآن | جال جهاز الحرس البلدي #بنغازي على مخابز المدينة لمتابعة إلتزامهم بشروط النظافة وبالتسعيرة، وتم ضبط مخابز مخالفة، تم إقفالها وإحالتها للتحقيق.
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