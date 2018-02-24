لهذا السبب.. قوة مكافحة الإرهاب تقبض على عضو بجماعة الاخوان المصرية في طبرق

ليبيا – تمكنت قوات مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة من القبض على مواطن مصري في مدينة طبرق يدعى “السعيد مسعود عثمان القرضاوي” ويحمل جواز سفر رقم A12774093 من مواليد مدينة كفر الشيخ.

قوات مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة أكدت في بيان لها وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية على أن “سعيد مسعود القرضاوي”ينتمى لـ”جماعة الإخوان”، موضحةً أنه يحرض الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وسرت للتصدي للقوات المسلحة.

وأشارت إلى قيامه بنشر عدد من المنشورات التحريضية ضد الجيش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مؤكدةً على أن السلطات الليبية تواصل التحقيق في الواقعة بعد إلقاء القبض عليه مؤخراً.

وكشفت قوات مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة أن “القرضاوي” كان يتواصل عبر “فيس بوك” مع شخص يدعى “هشام القرضاوي” ودار حديث بينهم حول الانتخابات الرئاسية المصرية ورغبة المتهم “القرضاوي” في الترشح لكن انتمائه “للإخوان” يمنعه من الإقدام على تلك الخطوة.

وتشير وثائق خاصة بالمدعو “القرضاوي” اطلعت عليها “اليوم السابع” أنه من مواليد محافظة كفر الشيخ عام 1956 ويعمل اخصائي دكتوراة برياضة كفر الشيخ وغير مطلوب للتجنيد.

ونشر المدعو دعوات تحريض للشباب الليبي للانضمام إلى صفوف الجماعات الإرهابية في مدينة درنة لمواجهة الجيش والإنضمام إلى صفوف من وصفهم بـ”الجهاديين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية