الاتحاد الأوروبي: مئة مليون يورو لدعم القوة المشتركة لدول جنوب الصحراء

تعهد الاتحاد الأوروبي أمس، برفع مستوى إسهامه في تجهيز القوة المشتركة لدول جنوب الصحراء، لتصل إلى مئة مليون يورو، حسبما أفادت به وكالة آكي الإيطالية .

التعهد الأوروبي تم الإعلان عنه في مؤتمر المانحين الدولي، الذي استضافته المفوضية الأوروبية، بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي .

وقالت الوكالة، إن هذا المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم الدولي للقوة المشتركة، التي أنشأتها دول الساحل الخمس : موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وذلك لمواجهة تحديات انعدام الأمن، وانتشار ظاهرة التهريب، ونمو الجماعات الإرهابية العابرة للحدود .

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