تقرير المنظمة الدولية للهجرة.. قد أسمعتَ لو ناديت حيّاً … بقلم / محمد الامين

الأرقام المفزعة التي تضمنها تقرير المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والتي تبيّن حجم تكدّس المهاجرين في ليبيا، لا يمكن إلا أن تُضاف إلى قائمة القضايا العالقة والتحديات المصيرية ذات الخطورة الشديدة على مستقبل الليبيين. إذ لا يمكن أن نتخيّل التركيبة الديمغرافية التي ستكون عليها ليبيا فيما لو استمرت حالة التمزق الراهنة، وفيما لم يتم وقف تدفق المهاجرين خصوصا بالنظر إلى اقتراب فصلي الربيع والصيف بما يمنحانه من فرص للمهاجرين والمهربين..

ما نلاحظه من خلال بيانات التقرير والإحصائيات التي قدّمها أمرٌ خطير، أساسه أن ليبيا بصدد التحول إلى مستقرّ ومقصد اضطراري للمهاجرين الآسيوويين والافارقة والعرب العالقين في مناطق ليبية عدّة بعد تشديد الطليان مراقبة شواطئهم مثلما هو الشأن لبلدان أوروبية أخرى كفرنسا واسبانيا..

هذا يجعلنا نتساءل عمّا سرده “المبرّراتيون” والسّذّج بشأن مهمة القوات الايطالية في جنوب ليبيا ومنطقة الساحل!! حيث اعتقد البسطاء أن هذه القوات متوجهة لصدّ المهاجرين ومحاربة المتاجرة بالبشر.. النتائج والواقع يكذّبان هذا الادعاء /التبرير، ويؤكدان أن ما جعل الطليان يتوجهون جنوبا هو معركة الطاقة، والخشية البالغة على حصتهم النفطية ضد التحركات الفرنسية في فزان والبلدان المجاورة كتشاد والنيجر ومالي، خصوصا وأنهم يتحركون بما يشبه “التفويض” الأمريكي، بما يجعلهم يدافعون عن مصالحهم ومصالح الأمريكيين، وكذلك حلفائهم الجهويين داخل ليبيا.

وفق هذا المنطق، يمكننا أن نتحدث عن تطور في المصالح الايطالية الأمريكية المتشابكة التي تقاطعت مع أطراف ليبية على أساس غض الطرف عن تدفق المهاجرين لـ “تعمير” البلد الشاسع، فإذا بها الآن أخذةٌ في التحول نحو “صناعة واقع ديمغرافي مختلف” في ليبيا، عبر إغراقها بسيل من البشر اليائسين المندفعين إلى الموت دون توقف. قد يكون هذا العمل ناشئا عن أطماع ومصالح ذات علاقة بالنفط والغاز، لكن.. هل يستحق الأمر كل هذا؟ أعني هل يستحق الاستيلاءُ على حصة كبيرة من النفط والغاز أن يتم تعريضُ أمن أوروبا إلى المزيد من التهديدات وهي التي تعاني اقتصاديا وديمغرافيا وسياسيا؟

أخشى، كما يخشى كثيرون داخل ليبيا وخارجها، أن تكون السيناريوهات التي يريدها الطليان والأمريكيون ومن ورائهم الأمم المتحدة مماثلة لما نراه في سورية، حيث يمضي مشروع التقسيم الجيوسياسي رغم أنف أهل البلد من أجل خدمة إعادة رسم خارطة الموارد الطبيعية والممرات الإستراتيجية وصفقات إعادة الإعمار التي أعادت الروس بقوة إلى المعادلة خصوصا خلال الأسابيع الأخيرة.

يمرّ هذا الأمر الكارثي كما مرّت النكبات الأخرى من قبله.. المبادرة كانت وما تزال بأيدي غيرنا الذين يفرضون علينا المشكلة.. ويُكرهوننا على الحل.. ويختارون الأسلوب الذي يلائم مصالحهم ولو كان فيه خراب البلد.. ويحمّلوننا الخسائر والتداعيات..

إن ضرب التوازن الديمغرافي لصالح المهاجرين في ليبيا مشروع جدي يستهدف جعل الليبيين أقلية في أرضهم.. ومبدأ تحويل ليبيا الفسيحة إلى “حزام ديمغرافي وثقافي وأنساني” للجوار الأوروبي اتّضح هذه الأيام بما لا يمكن دحضه ولا إنكاره.. وللحديث بقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا