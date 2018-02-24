اجتماع لبحث أهداف المؤتمر الهندسي الأول ببنغازي

عقدت اللجنة الرئيسيّة واللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لإعمار بنغازي، اليوم السبت، اجتماعا مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة بنغازي، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الهندسي الأول للإعمار الذي أقيم المدة الماضية بمدينة بنغازي.

وتم خلال الاجتماع استعراض محاور وأهداف وتوصيات المؤتمر الهندسي العلمي الأول، حيث قام رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعمار بنغازي “صلاح العمروني” بتقديم شرح كافي عن محاور وأهداف المؤتمر وآلية المشاركة فيه.

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