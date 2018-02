المتوسط:

انتهت فعاليات حفل توقيع اتفاق ثنائي بشأن الملكية الثقافية الليبية بين ستيف غولدشتاين وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العامة والدبلوماسية و وكيل وزارة الشؤون الخارجية الليبية للشؤون السياسية لطفي المغربي، اليوم السبت.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون العامة والشؤون العامة ستيفن غولدشتاين: “إن اتفاق اليوم هو شهادة على التزامنا المشترك بحماية التراث الثقافي الليبي، وعلى نطاق أوسع، لتقديم الدعم الكامل لجهود حكومة الوفاق الوطني لبناء أكثر استقرارا الدولة الليبية الموحدة “.

The post اتفاق أمريكي ليبي لحماية التراث الثقافي الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية