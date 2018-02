“سيالة” يؤكد تصريحات وزير اقتصاد تركيا: لجنة مشتركة لتحديد خسائر إسطنبول بليبيا

المتوسط:

قال وزير الخارجية المفوض لحكومة الوفاق محمد سيالة إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة ليبية -تركية يرأسها من الجانب الليبي وزير التخطيط الطاهر الجهيمي، لحل الخلافات بين الدولتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الليبي التركي للتنمية والاستثمار، اليوم السبت، في مدينة إسطنبول التركية، تحت شعار شراكة ليبية تركية ناجحة.

وأوضح وزير الخارجية خلال كلمته، أن من مهام اللجنة، تنسيق التعاون المستقبلي في مجال الاستثمارات، في سبيل خطة ليبيا الرامية إلى وضع الحلول المناسبة للإسهام في انطلاق الأعمال المستقبلية.

وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أعلن أن بلاده شكلت لجنة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية للنظر في المشاريع غير المستكملة في ليبيا والوقوف على الأضرار التي تعرضت لها الشركات التركية.

