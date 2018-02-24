سفير لبنان: سنُعيد هانيبال القذافي قانونياً

نفى سفير لبنان لدى ليبيا محمد سكينه تلقي بلاده لأي طلب من الحكومات الليبية باستعادة هانيبال القذافي الموقوف لدى السلطات اللبنانية.

وأكد سكينه أن لبنان سيستند إلى قواعد وبنود القوانين الدولية والمحلية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2014 بين كل من ليبيا ولبنان في حال تلقّت طلب رسمي بإعادة هانيبال القذافي إلى ليبيا.

وأوضحت لجنة متابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه أن الحكومة اللبنانية تحاول باستمرار عدم التدخّل في أمر شرعية حكومة ما داخل ليبيا عن سواها.

وأوضحت اللجنة أنها مازالت في انتظار رد مكتب النائب العام في ليبيا بشأن طلب إجراء تحقيقات مع عدد ممن تم احجازهم داخل ليبيا لصلتهم بالنظام السابق وتنفيذ جولة تفتيشية للكشف عن مقرات الاحتجاز المُحتملة.

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