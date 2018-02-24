تعرف على توصيات اللقاء مشترك بين وفدي النواب والدستور

عقد لقاء مشترك، جمع بين عدد من أعضاء مجلس النواب، مع أعضاء من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، خلال يومي 22 و23 من شهر فبراير الجاري.

وتم في ختام اللقاء إصدار بيان مشترك، أكد على ضرورة المضي قدما في المسار التأسيسي الديمقراطي من خلال الدفع بالعملية الدستورية، وحث مجلس النواب على إصدار قانون الاستفتاء، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية لإنجاح المسار السياسي بهدف إيجاد سلطة تنفيذية واحدة في أسرع وقت ممكن، تعمل على توحيد المؤسسات وتهيئة البلاد للاستحقاق الدستوري للشعب الليبي لبناء دولة القانون والمؤسسات.

كما تم التأكيد على حق الشعب الليبي في ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وأهمية التوعية العامة بالمسار الدستوري، وإيجاد السبل والآليات المناسبة لذلك.

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