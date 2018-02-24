صنع الله يناقش مع مدير شركة توتال العلاقات المشتركة بين المؤسستين

ليبيا – عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله اجتماعاً مع المدير الإقليمي لشركة توتال للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن ميشيل.

صنع الله أبدى خلال الإجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، حرصه على مد جسور التعاون والاستثمار مع كافة الشركات الاجنبية العاملة في ليبيا بشكل عام ومع شركة توتال بشكل خاص.

ولفت إلى عمق العلاقة بين المؤسستين، مؤكداً على أن المؤسسة وشركاتها يبذلون كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على مستوى الانتاج وزيادة القدرة الانتاجية من النفط والغاز والعمل على تجنيب قطاع النفط إي خسائر في المستقبل.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أعرب عن أمله للعمل سوياً مع شركة توتال وترحيبه بعودة الشركات الأجنبية من أجل استئناف نشاطها في ليبيا.

ومن جانبه أشار ميشيل إلى حرص شركة توتال على العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل تذليل الصعوبات وتعزيز التعاون في المستقبل.

كما تناول الجانبان العلاقات المشتركة بين المؤسسة وشركة توتال ومشاريع تطوير الحقول التي تقوم شركة مبروك للعمليات النفطية بتشغيلها وذلك بحضور كل من عضو مجلس الإدارة ومدير عام الاستكشاف والانتاج ابوالقاسم شنقير ومدير عام الشؤون القانونية الدكتور ابراهيم خلف الله ومدير ادارة الاستثمار فتحي مادي والمستشار القانوني للمؤسسة عادل جبريل.

ومن الجانب الفرنسي حضر الإجتماع كل من مدير عام شركة توتال فرع ليبيا جين دانيال بلاسكو ونائب مدير عام شركة توتال فرع ليبيا أحمد بولسين ومدير تطوير الأعمال بالشركة إيمانويل نحاس.

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