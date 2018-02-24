وصول شحنة طوب حجري ومياه معدنية لميناء بنغازي

وصول 40 حاوية لميناء بنغازي محملة بالطوب بقيمة 8 ملايين دولار

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري 40 حاوية محملة بالطوب والمياه على متن السفينة مارينا أمس الجمعة.

وقال مصدر مسؤول بأمن المنافذ ببنغازي، إن حاويات الطوب والمياه التي وصلت الميناء كانت مرفقة بفواتير سكر ومواد غذائية بقيمة ثمانية ملايين دولار.

وكان مركز جمرك ميناء مصراته البحري، أعلن قبل اسبوعين ضبط 41 حاوية محملة بالمياه لاقرارين جمركيين كان معلن عنها في اعتماد مستندي على أنها زيت طعام، دون أن يكشف عن قيمة الاعتماد .

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