العشوائي “يغتال” ممرضة في سبها

قتلت إحدى الممرضات العاملات بمركز سبها في تقاطع “معهد التمريض” إثر تعرض السيارة التي تقلها لإطلاق نار عشوائي؛ كما أصيبت ممرضة أخرى بعيار ناري حيث كانت تستقل حافلة نقل خاصة تعرضت أيضاً لإطلاق أثناء مرورها في نفس الموقع ظهر اليوم.

وقال “أسامة الوافي “الناطق باسم مركز سبها الطبي أن الممرضة المصابة غادرت المركز الطبي بعد تلقيها الإسعافات اللازمة ووضعها مستقر حسب قوله؛ واستنكر “الوافي” حادثة إطلاق النار على الممرضتين مطالبا أطراف النزاع تجنيب أطقم التمريض والمدنيين وتحييدهم من حسابات المتقاتلين مشيرا إلى أن لا ذنب لهم سوى مرورهم في الطريق العام للعودة إلى منازلهم.

وتعتبر المنطقة الممتدة من “تقاطع معهد التمريض” حتى طريق طرابلس شرقا مرورا بمنطقة قاعة الشعب ومحيط اللواء السادس ومدخل سبها الجنوبي المؤدي إلى طريق مرزق – أوباري منطقة متوترة أمنيا نتيجة الاشتباكات العسكرية المتقطعة بين مجموعات تابعة لقبيلتي أولاد سليمان والتبو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية