اجتماع هام للجنة الرئيسية للمؤتمر الدولي لأعمار بنغازي

المتوسط:

اجتمعت اللجنة الرئيسية والتحضيرية للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لأعمار بنغازي، اليوم السبت، مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الهندسي الأول للأعمار الذي أقيم المدة الماضية بمدينة بنغازي.

وعرض رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لأعمار بنغازي صلاح العمروني شرحاً كافياً عن محاور وأهداف المؤتمر، وآلية المشاركة فيه.

يذكر أن رئيس اللجنة الرئيسيّة كان قد تقدم بدعوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الهندسي العلمي الأول، لعقد اجتماع من أجل الاستفادة من توصياتهم.

