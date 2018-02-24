القبض على مهاجمي بوابة البدير

أعلنت غرفة عمليات حوض مرزق إلقاء القبض على 4 أشخاص نفذوا هجوماً على البوابة الرابطة بين منطقة البدير بحوض مرزق ومدينة سبها.

وأسفر الهجوم عن قتيلين وجريح من عناصر الغرفة، فيما تم القبض على جميع المهاجمين ومصادرة سياراتهم ومجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

واستقبل مستشفى تراغن العام جثامين الجنود، فيما تم تحويل الجريح إلى مستشفى مرزق.

وتبعد البوابة حوالي 20 كيلومتراً عن مرزق و130 عن سبها، وكان المسلحون قد هاجموها وهم يستقلون سيارتين تويوتا 24.

وتشهد البوابة في كثير من الأحيان ضبط عصابات الاتجار بالأسلحة والمخدرات وتهريب البشر.

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