هدايا يفضلها الرجل الحوت.. ابتعدي عن الورد

إذا كان لديك صديق أو شريك ينتمي لمواليد برج “الحوت” وتبحثين له عن هدية، عليك وضع خياله وعالمه الافتراضي الذي يعيش فيه وإنسانيته مع الآخرين وحبه للتقدير في عين الاعتبار، أى أنه لن يسعد بهدية تحثه على تقبل الواقع أو تخلو من الكلمات التقديرية والعاطفية.

عزيزتي.. أقدر حيرتك فى العثور على هدايا مدروسة تناسب شخصية رجل "الحوت"، ولهذا هناك بعض الاقتراحات ربما تساعدك في الاختيار…

1- حصة يوجا

اتجهي إلى أقرب صالة رياضية تنظم حصص يوجا، واحجزي له مقعدا يوم ميلاده، وقدمي له تذكرة الحجز هدية عيد الميلاد، نعم دروس التأمل أو اليوجا سوف تساعده كثيرا على التواصل مع الكون وإخراج الطاقة السلبية التي عاني منها الفترة السابقة.

2- جواب

رجل "الحوت" عاطفي للغاية، ولن يفرق معه ثمن أو نوع الهدايا أكثر من طريقة تقديمها له، لذلك عليك التركيز على كتابة جواب به كلمات تقديرية ومواقف رومانسية وإنسانية جمعتكما معا، وعليك التركيز أكثر على الكلمات التقديرية، لأنه يحب المدح والشعور أن هناك من يركز فى أقل شىء يقوم به.

3- حظاظة

ما رأيك فى حظاظة مصنوعة من الخيوط وتزينها قطعة معدنية على شكل الحوت؟.. مؤكد أنها ستعجبه خاصة إن قمت بطباعة حرف اسمك من الجهة الأخرى منها، وتذكرى أن رجل الحوت يعشق الأعمال اليدوية المصاحبة بلمسة فنية.

4- جراب موبايل

أغلب الرجال عمليون للغاية، ولا يهتمون بتغيير جراب الموبايل أو وضعه من الأساس، لكن عند شرائك قطعة من الجراب باللون المفضل لدى رجل الحوت وتقديمها مع ورقة مكتوب بداخلها كلمات تقديرية في عيد مولده، مؤكد أنها ستنال إعجابه.

5- تي شيرت

الرجال جميعا يشعرون بالسعادة إذا قدمت لهم هدية يستطيعون استخدامها فى أى وقت، والتى شيرت شىء مناسب للغاية لرجل "الحوت"، ليكون هدية فى عيد ميلاده، لكن عليك ألا تكوني تقليدية وتكتفي بشراء تى شيرت فقط، فحاولى أن تطبعي عليه بعض الأشكال الفنية أو الكلمات المعتاد أن يكررها لك.

إذا كانت المقترحات السابقة لهدايا رجل "الحوت" لا تناسبك، يمكنك اختيار هديتين معا أو أكثر، ووضعها فى صندوق مزين بصور تجمعكما معا مع باقة من الكلمات العاطفية والتقديرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا