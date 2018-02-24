هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل الإستاكوزا المشوية

ما رأيك أن نبدأ أول يوم في الأسبوع بوجبة لذيذة، مكونة من قطع الإستاكوزا الطازجة الممزوجة بالتوابل الحارة و الليمون و الكمون مع حبات الأرز الأبيض بجوار طبق سلطة طازج، كما أنها غنية بالمكونات الغذائية المفيدة لصحة أطفالنا وفي نفس الوقت لن تأخذ وقتا ومجهودا فى تحضيرها حال قيامك بتحضيرها بالطريقة التي نرصدها لك فى السطور التالية..

المكونات:

– 6 قطع إستاكوزا مقصوص منها الأطراف

– أربع ملاعق ثوم مفروم

– بصلتان صغيرتا الحجم مبشورتان

– ملعقتان من عصير الليمون

التوابل:

– ملعقة كمون

– ملعقة بهارات

– ملعقة من الفلفل الأسود الحار

– نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة

– ملعقة ملح طعام

– ملعقة زنجبيل

– ثلاثة قرون فلفل حار

طريقة التحضير

– في خلاط الطعام.. ضعي كلا من الثوم والبصل المبشور وعصير الليمون وشرائح الفلفل الحار واخلطيها معا.

– أضيفي البهارات والملح والفلفل الحار والزنجبيل إلى الخليط.

– أحضري الإستاكوزا واغسليها جيدا بالماء والخل وتأكدى من قص الأطراف.

– اتركي الإستاكوزا في الخليط لمدة ساعتين.

– بعد مرور الوقت ضعي الإستاكوزا داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة.

التقديم

رشي قليلا من البقدونس المفروم على قطع الإستاكوزا وقدمي معها الأرز والسلطة الطازجة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا