المتوسط:

كشف موقع “المونيتور” المختص بشؤون الشرق الأوسط، عن اعتزام البنتاجون إضافة ما يقرب من 20 مليون دولار في أجهزة استشعار ذات تقنية عالية إلى الحدود التونسية، ومضاعفة الاستثمارات الأمريكية والأوروبية لوقف تدفق المهاجرين والمتطرفين وتجار المخدرات من العبور من ليبيا إلى تونس.

وأحاط مسؤولون من البنتاغون الكونغرس الأميركي بهذه الخطوة المستمدة من صندوق مشترك أقيم مع ألمانيا في سبتمبر لتأمين حدود تونس مع ليبيا.

وأكدت مسؤولة سابقة في وزارة الدفاع الأميركية إنه: “لا توجد لدى الحكومة التونسية خطة حقيقية من حيث كيفية معالجة هذا الأمر. وخاصة لأنها بلد في خضم تحول ديمقراطي”

وذكر الموقع إن تونس تواجه آفة من التطرف الداخلي، حيث تشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن ما لا يقل عن 800 مواطن كانوا قد انضموا إلى داعش وجماعات مسلحة أخرى، عادوا منذ ذلك الحين من ساحات القتال الأجنبية.

The post المونتيور يكشف قرار هام للبنتاجون لتأمين الحدود التونسية الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية