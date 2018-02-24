سرت تبحث استحداث مركز للبحوث الزراعية بالمدينة

عقد بمدينة سرت، اجتماع ضم مجلس إدارة جامعة سرت، وإدارة جهاز النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، لبحث آلية إقامة مركز للبحوث الزراعية بالمدينة.

وكشف مصدر إعلامي ببلدية سرت، في تصريحات لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن الاجتماع تم خلاله مناقشة سبل التعاون بين جامعة سرت، وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى في جميع المجالات الفنية، ومنها المساهمة في إنشاء مركزا للبحوث الزراعية بما يقدم خدمة خاصة في الأبحاث الزراعية لطلاب كلية الزراعة بسرت.

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