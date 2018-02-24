العريبي : المؤتمر البرقاوى الجامع سيجتمع الايام القادمة فى مدينة بنغازى

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب عيسى العريبي اليوم السبت على أن “المؤتمر البرقاوى الجامع” سيجتمع الايام القادمة فى مدينة بنغازى ، مبيناً بأن الاجتماع سيضم جميع الأطياف.

العريبي أوضح أن الاجتماع يأتي من اجل المطالبة بدستور الـ51 وتوزيع العادل لثروة النفط لجميع الاقاليم ، مضيفاً أن الاجتماع سيطالب ايضاً بإيقاف ميزانية الوفاق حتى يتم التوزيع العادل.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة عدم اعادة الترتيبات المالية السابقة التى تم توزيعها فى مناطق نفوذ الرئاسى وحرمان سكان برقة من الميزانية حسب قوله.

يشار الى أن العريبي قد قال بعد بيان نواب برقة فى طبرق بأنه سوف يكون هناك اجتماع يوم الاربعاء القادم لنواب برقة فى مدينة البيضاء لمناقشة عدد من القضايا.

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