البدء في استرجاع أملاك الدولة من المعسكرات والثكنات العسكرية بتعليمات من القائد العام

بنغازي 24 فبراير 2018 (وال) – باشر قسم مكافحة الظواهر السلبية التابع للإدارة العامة للبحث الجنائي برئاسة مقدم عبد المنعم المهشهش اليوم السبت بتطبيق أوامر القيادة العامة ورئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي المتضمنة وقف البناء والاعتداءات على أملاك الدولة.

وداهمت قوة تابعة لمكافحة الظواهر السلبية بالبحث الجنائي معسكر الدشم بمنطقة الصفصفة غرب بنغازي والذي قام بعض المواطنين بتوزيعه على والاستيلاء عليه .

وطالبت قسم مكافحة الظواهر المواطنين والأهالي بإيقاف البناء وبيع وتقسم الأراضي، ومراجعة الجهات المسؤولة .

يشار إلى أن اللجنة المشكلة لإزالة الأكشاك والمباني العشوئية برئيس مقدم عبد المنعم المهشهش رئيس وحدة مكافحة الظواهر السلبية كانت قد استأنفت عملها في وقتاً سابق في إزالة المباني العشوائية.

يذكر أن اللجنة قامت بإخطار أصحاب الأكشاك والمبانئ العشوائية لتسوية أوضاعهم قبل الإزالة . (وال – بنغازي) ع م

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