كتيبة فرسان جنزور تغلق الطريق الساحلي وتتهم ” الرئاسي ” بالهروب

أكدت كتيبة فرسان جنزور، عن إغلاق الطريق الساحلي من منطقة صياد عقب الهجوم الذي تسبب في تهديد سلامة المواطنين بالمنطقة.

وأعلنت الكتيبة، حالة الاستنفار والتشديد الأمني على كافة البوابات الأمنية المنتشرة حول المنطقة، وتعزيز عمليات التفتيش على مداخل ومخارج البلدية، نتيجة تعرّض الطريق الساحلي في منطقة الماية إلى هجوم من قبل مجموعات مسلحة

وقالت الكتيبة، “أن السبب الرئيسي وراء ذلك تقاعس أجهزة الدولة المتمثلة في المجلس الرئاسي والحرس الرئاسي” ، واتهمت الكتيبة ، المجلس الرئاسي والحرس الرئاسي بالهروب والانسحاب وعدم القيام بتنفيذ المهام الموكلة إليه بتأمين الطريق الساحلي.

وكانت جنزور قد تعرضت في وقت سابق لاستهداف واعتداء مباشر بالرماية على البوابات الأمنية ومحطة كهرباء غرب طرابلس مما تسبب في مقتل شخصين أثناء الاشتباكات.

