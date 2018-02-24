الفرق المشاركه في بطولة كأس ليبيا لكرة القدم المصغره تصل مطار طبرق

وصل بعد ظهر اليوم السبت ،إلى مطار طبرق الفرق المشاركة في بطولة كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة ،وهي فريق الجهاد و نجوم صرمان و اليرموك و التحدي مصراتة ،فضلا عن عدد من اللجان العاملة بالاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة إلى مطار طبرق ،لخوض نهائيات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة بداية من يوم الغد.
و يحتضن نادي الصقور في مدينة طبرق نهائيات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة ،والتي سيتنافس فيها فرق الجهاد مع نجوم صرمان واليرموك مع التحدي مصراته والفائزان سيلعبان النهائي يوم الاثنين المقبل .
يُشار إلى أن الفرق المنتسبة للاتحاد الليبي لكرة القدم “المصغرة” قد بلغت 47 فريقا على مستوى الاتحادات الفرعية.
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