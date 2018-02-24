بالفيديو.. القوات الخاصة: نحن مع القيادة العامة وضد الأعمال التخريبية التي تمس أمن المواطن

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي في تصريح له اليوم السبت على وقوفهم مع القيادة العامة ورئاسة الأركان العامة.

الزوي قال وبحضور آمر القوات الخاصة وعدد كبير من الضباط وضباط الصف والجنود والإحتياط والأفراد المساندين وبعض وحدات القوات الخاصة إنهم ضد جميع الأعمال التخريبية التي تمس أمن الوطن والمواطن.

وفي ذات السياق إستنكر منتسبي القوات الخاصة من ضباط وضباط صف وجنود واحتياط وقوات مساندة في بيان لهم تلقت المرصد نسخة منه جميع الأعمال التي تخل بالأمن العام وأمن المواطن، مؤكدين على أن الجميع تحت طائلة القانون و ليسوا مسؤولين عن أي تصرفات فردية قد تصدر من بعض الأفراد غير المنضبطين والمحسوبين على المؤسسة العسكرية.

وإعتبر منتسبي القوات الخاصة إن من يقوم بتلك التصرفات لا يمثل القوات الخاصة كوحدة عسكرية من وحدات الجيش المدافع عن الوطن والمواطن والتي تنطوي تحت القيادة العامة والمتمثلة بالمشير خليفة حفتر ورئاسة الاركان العامة المتمثلة بالفريق عبد الرزاق الناظوري وآمرها اللواء ونيس بوخمادة.

وجاء في نص البيان” القوات الخاصة هي الوحدة التي دفعت أكثر من 1400 شهيد وقرابة 2400 جريح وهذه الأرقام ليست جزافاً بل هي تمثل أفراد القوات الخاصة والذين هم من أبناء ليبيا وضحو من أجلها”.

وحذّر منتسبي القوات الخاصة الجميع بعدم الجز بهم في أي تصرفات فردية قد تنتج عن أي أفراد غير مسؤولين، مشددين على أنهم تحت مظلة القانون وسيحافظون عليه بكل قوة وحزم لنصره على المظلومين وإحقاق الحق.

في الختام عاهد منتسبي القوات الخاصة الشعب كافة بأنهم متحملين مسؤولية الدفاع عن الوطن والذود عنه من قبل أي معتدي.

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